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Родителей детей в Карелии обязали надевать на них маски

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса вступают в силу в Карелии. Распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано на сайте республиканского правительства.

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Согласно документу, несовершеннолетние могут находиться в общественных местах только в средствах индивидуальной защиты. Детям младше 14 лет нельзя посещать такие места без сопровождения взрослых.

Как уточняет ИА «Карелinform», в Карелии пока нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Но с подозрением на инфекцию госпитализирован 31 человек.

15 марта сообщалось, что остров Валаам в Карелии закрыли на карантин. Монастырь не будет принимать паломников и туристов как минимум до Пасхи, 19 апреля.

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