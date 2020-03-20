Родителей детей в Карелии обязали надевать на них маски

Новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса вступают в силу в Карелии. Распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано на сайте республиканского правительства.

Согласно документу, несовершеннолетние могут находиться в общественных местах только в средствах индивидуальной защиты. Детям младше 14 лет нельзя посещать такие места без сопровождения взрослых.

Как уточняет ИА «Карелinform», в Карелии пока нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Но с подозрением на инфекцию госпитализирован 31 человек.

15 марта сообщалось, что остров Валаам в Карелии закрыли на карантин. Монастырь не будет принимать паломников и туристов как минимум до Пасхи, 19 апреля.