Валаамский монастырь закрыли на карантин до Пасхи

Валаамский монастырь не будет принимать посетителей как минимум до середины апреля.

Остров в Карелии полностью закрыт на карантин. Туристов точно не будут пускать до Пасхи — 19 апреля.

Гостей на острове и так практически нет, потому что катер, который доставлял туда паломников, находится на ремонте. Сейчас в гостиницах остались только те, кто там постоянно проживает. Среди них работники строительных компаний, завершающие реставрационные работы, сообщает ИА «Карелinform». На март и апрель гостиницы на Валааме были забронированы. Судя по всему, большинство запланированных поездок будут отменены.

Валаам — остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. На острове расположены поселок Валаам, входящий в Сортавальское городское поселение, и памятник русского зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России в воскресенье, 15 марта.