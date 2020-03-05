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Посещения ограничат в стационарах в Карелии из-за коронавируса

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о мерах, которые будут приниматься в республике во избежание распространения коронавируса. Ограничения на помещение введут в медицинских стационарах.

По словам Охлопкова, в медицинских учреждениях планируют разграничить потоки посетителей и пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Стационарные учреждения социального обслуживания будут функционировать в режиме карантина. Кроме того, министр заявил о необходимости ограничения посещений в медицинских стационарах. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Также Охлопков уточнил, что в больницах и поликлиниках создадут запасы противовирусных средств.

Утром 5 марта сообщалось о новом случае заражения SARS-CoV-2 в России у гражданина Италии. Больной находится в удовлетворительном состоянии, заболевание протекает в легкой клинической форме. Известно, что итальянец прибыл в РФ 29 февраля, а 2 марта он обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Пациента госпитализировали в инфекционный бокс. 2 марта коронавирус подтвердился у россиянина, который вернулся из Италии в конце февраля.

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