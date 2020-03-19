Тестирующая на коронавирус лаборатория появится в Приангарье

В Иркутской области создадут лабораторию для диагностики на коронавирус. Сейчас прорабатывается вопрос о ее оснащении всем необходимым.

Как рассказала главный внештатный специалист-эпидемиолог регионального минздрава Ирина Лисянская, выбирается медицинская организация, которая будет заниматься лабораторными исследованиями для всех желающих.

Представители медицинских властей Приангарья также сообщили, что сейчас центр вирусологии работает над разработкой двух видов вакцины против коронавируса. Однако их запуск в производство – длительный процесс. Пока вакцины проходят испытания, пишет ИА IrkutskMedia.

18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране есть несколько аккредитованных лабораторий, которые проводят тест на коронавирус. Они находятся в разных городах, и сеть расширяется.