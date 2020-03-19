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В ЦБ назвали достаточным уровень ликвидности банковского сектора РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточен для устойчивой работы финансовой системы страны, сообщается в четверг, 19 марта, на сайте Центрального банка.

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По мнению аналитиков, в банковском секторе достаточно ликвидности для фиксации ключевого показателя

При этом ЦБ сообщил, что, «принимая во внимание наблюдаемые колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран», регулятор в четверг проведет аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей.

Кроме того, будет также проведен депозитный аукцион «тонкой настройки» в таком же объеме с целью повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью.

«Банк России продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития», — заявил регулятор.

10 марта первый зампред Центрального банка Ксения Юдаева также заявила о стабильности финансовой системы России. По ее словам, регулятор не видит проблем с ликвидностью на рынке, но важно дать дополнительный комфорт банкам и рынку.

9 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что благодаря имеющимся ресурсам в стране сохранится финансовая стабильность, несмотря на низкие цены на нефть.

Накануне стоимость нефти Brent после распада сделки ОПЕК+ составила до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI достигла отметки в $27,9 за баррель. Такой обвал цен стал самым сильным потрясением рынка с 1991 года.

Вслед за этим снизился курс российского рубля. 10 марта курс доллара США на старте торгов подскочил до 72,77 рубля. Евро вырос до 82,6 рубля.

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