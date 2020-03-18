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В России стартовала международная акция «Сад памяти»

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Международная акция «Сад памяти» стартовала в России 18 марта. Об этом пишет НСН.

В нескольких российских городах-героях и городах воинской славы подвиг павших в Великой Отечественной войне увековечат одновременно. Чтобы почтить память воинов, высадят ясени и клены, липы и кедры, сосны и миндаль, а также сирень, которой 75 лет назад встречали вернувшихся с победой солдат.

Таким образом, «Сад памяти» высадят практически одновременно в Севастополе, Керчи, Феодосии, Анапе, Новороссийске и Грозном. Всего в рамках акции, которая продлится до 22 июня, планируют высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших на войне. Высадки проведут более чем на 10 тыс. точек на территории городов и лесничеств. Такие сады появятся в каждом субъекте России.

20 марта акция официально станет международной: первым к ней присоединится Таджикистан.

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