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Псковская область примет участие в акции «Сад памяти»

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В Псковской области состоятся мероприятия международной акции «Сад памяти». Волонтеры назвали места, где будет высажено больше всего деревьев.

В рамках акции на территории России в память о погибших на Великой Отечественной войне высадят 27 млн деревьев. В Псковской области точки посадок предусмотрены во всех муниципалитетах. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Акция будет проводиться до 22 июня, однако в связи с погодными условиями возможен небольшой сдвиг сроков.

Принять участие в акции может любой желающий. Одной из наиболее крупных высадок в регионе представители «Волонтеров Победы» называют территорию возле памятника Александру Матросову в Локнянском районе.

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