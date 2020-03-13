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Приамурье присоединилось к международной акции «Сад памяти»

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Амурская область присоединилась к международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы. Она состоится с 18 марта по 22 июня. В ее рамках в разных городах России и СНГ высадят 27 млн деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Свой «Сад памяти» появится в каждом населенном пункте страны.

Как рассказала глава Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, идея акции — не просто сплотить людей, но и оставить вечный памятник: 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в войне. Высадки деревьев начнутся с юга России, а позже к ним присоединятся и другие регионы.

Более половины саженцев обеспечат региональные лесные ведомства в рамках нацпроекта «Экология». Амурская служба новостей уточняет, что в Приамурье будут высаживать ель, сосну, бересклет, рябину, калину, клен, пихту, ясень, лиственницу, липу, желтую акацию и орех маньчжурский. Всего более 4,6 тыс. штук на 53 участках.

Для того чтобы принять участие в акции, достаточно зайти на ее официальный сайт, выбрать свой регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. Таким образом, можно узнать дату, время высадки и контакты для связи. Кроме того, на сайте можно зарегистрироваться, рассказать, кому будет посвящено дерево, чтобы получить электронный сертификат.

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