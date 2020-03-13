Тысяча курсантов и офицеров РВСН начала подготовку к параду Победы

Около тысячи курсантов и офицеров в филиале Военной академии ракетных войск стратегического назначения прошли репетицию к параду Победы. Пока военнослужащие тренируются в Серпухове, а в конце марта они прибудут в Москву и продолжат подготовку на парадной площадке в Алабино. В парадный расчет войдут командная и знаменная группы батальона, командные группы рот и три парадные роты. 29 апреля и 4 мая пройдут тренировки на Красной площади. Генеральную репетицию парада по традиции проведут 7 мая.