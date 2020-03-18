Умер украинский боксер Дмитрий Лисовой

В результате автокатастрофы погиб многократный призер чемпионата Украины по боксу Дмитрий Лисовой. Об этом во вторник, 17 марта, сообщила в Facebook пресс-служба Федерации бокса Украины.

Обстоятельства ДТП в сообщении не раскрываются. Однако украинский портал УНИАН отмечает, что трагедия произошла накануне днем на Надднепрянском шоссе в Киевской области. При столкновении Daewoo Lanos и Audi, погибли два человека, один из которых оказался известным спортсменом.

«Димон, как же так... Порядочный, добрый, трудяга, наш "Атаман"...Уходят лучшие! Покойся с миром», — написал в Facebook пресс-секретарь федерации Александр Подаваленко.

Руководство спортивной организации выразило соболезнования родным и близким боксера.

Лисовой был участником клуба «Украинские атаманы», а также спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Отмечается, что Дмитрий выступал в весовой категории до 91 кг.