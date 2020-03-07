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Чемпион Паралимпийских игр Кегелев умер в возрасте 33 лет

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Фото: paralymp.ru
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Победитель Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта слепых Евгений Кегелев скончался на 34-м году жизни, сообщает 7 марта пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Причина смерти спортсмена не сообщается.

«Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Кегелева», — говорится в заявлении ПКР.

Кегелев представлял Красноярский край и был в составе сборной команды России по соответствующей дисциплине до 2019 года. В 2012 году он завоевал золотую медаль на XIV Паралимпийских летних играх в Лондоне в эстафете 4х100. Награжден за свои достижения Орденом Дружбы.

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