Чемпион Паралимпийских игр Кегелев умер в возрасте 33 лет

Победитель Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта слепых Евгений Кегелев скончался на 34-м году жизни, сообщает 7 марта пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Причина смерти спортсмена не сообщается.

«Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Кегелева», — говорится в заявлении ПКР.

Кегелев представлял Красноярский край и был в составе сборной команды России по соответствующей дисциплине до 2019 года. В 2012 году он завоевал золотую медаль на XIV Паралимпийских летних играх в Лондоне в эстафете 4х100. Награжден за свои достижения Орденом Дружбы.