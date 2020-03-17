Единое приемное отделение создадут в больнице скорой помощи в Ростове

В больнице скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону сформируют единое приемное отделение. Построить его предложил глава городской администрации Алексей Логвиненко. По его словам, подобная практика существует в Москве, Уфе и Казани.

Как поясняет RostovGazeta, единое отделение позволит отделять пациентов с опасными заболеваниями от других граждан. К примеру, инфекционных больных будут сразу направлять в палаты.

Ранее строительство такого отделения было проблематичным из-за отсутствия земли. Сейчас участок под него выделили. В ближайшее время специалисты оценят состояние коммуникаций, после чего назовут стоимость проекта. Аукцион по выбору подрядчика должны провести до конца 2020 года.

Издание также пишет, что в больницах Ростовской области открыли два новых отделения: онкологическое для взрослых пациентов и паллиативной помощи для детей.