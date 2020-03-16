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В Ростове-на-Дону запустили 15 асфальтобетонных заводов

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В Ростове-на-Дону с начала строительного сезона работу начали 15 асфальтобетонных заводов. Сейчас проводится ликвидация дефектов покрытия на трассах регионального значения. Кроме того, функционируют 13 передвижных рециклеров (установка для ямочного ремонта).

Ранее в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростове стартовал ремонт сразу трех магистралей. Всего в текущем году по нацпроекту отремонтируют 24 объекта, их общая протяженность составляет 32 км, пишет RostovGazeta.

Напомним, в регионе планируют до 30 октября 2020 года провести ремонт дороги от города Цимлянска до города Суровкино. Из областного бюджета на эти цели выделят 179,3 млн рублей.

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