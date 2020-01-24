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В Ростовской области отремонтируют дорогу до Волгоградской области

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В Ростовской области планируют провести ремонт дороги от города Цимлянска до города Суровкино, который находится на границе с Волгоградской областью. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Аукцион объявило министерство транспорта Ростовской области. Максимальная стоимость контракта составит 179,3 млн рублей, их выделят из регионального бюджета. Подрядчик должен будет провести ремонт с 27 апреля до 30 октября 2020 года, пишет RostovGazeta.

Исходя из документации, дорожники выполнят строительно-монтажные работы, восстановят и закрепят ось трассы. Также участок присоединят к электрическим сетям.

В декабре сообщалось, что в Новочеркасске (Ростовская область) завершили реконструкцию развязки в микрорайоне Хотунок. Специалисты расширили проезжую часть до четырех полос, проложили тротуары и новую сеть освещения, а также обновили дорожные знаки.

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