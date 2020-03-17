СК попросил продлить арест экс-полицейским по делу Голунова

Следствие по делу журналиста Ивана Голунова просит продлить арест четверым бывшим полицейским, обвиняемым в незаконном задержании. Речь идет о сроке до 7 июня, заявил представитель Голунова Сергей Бадамшин.

Пятому фигуранту дела, находящемуся под домашним арестом, просят продлить меру пресечения на тот же срок, передает ТАСС.

Бывшие полицейские были арестованы 30 января. Это Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев. Все они работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, Ляховец был начальником этого отделения. Уметбаев частично признал вину в применении к задержанному силы в виде «удара пощечиной» (журналист утверждал, что этот полицейский ударил его кулаком в висок и наступил ногой на грудь в наркодиспансере, куда задержанного доставили для медосвидетельствования), остальные отрицали вину.

В феврале Денис Коновалов признался в подбрасывании наркотиков Голунову и заявил, что сделал это по приказу Ляховца. Ляховец свою вину по-прежнему не признает. Его адвокат Алексей Коврижкин утверждает, что показания Коновалова даны под давлением следствия.

26 февраля Коновалову изменили меру пресечения на домашний арест.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он отрицал вину. Через несколько дней министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки. Кроме того, со службы были уволены начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.