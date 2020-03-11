Мосгорсуд оставил под арестом экс-полицейского Уметбаева по делу Голунова

Московский городской суд признал законным арест до 29 марта бывшего полицейского из УВД по ЗАО столицы Максима Уметбаева, который обвиняется по делу о задержании журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом сообщает агентство «Москва» из зала суда в среду, 11 марта.

«Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — сказала судья.

На заседании Уметбаев извинился перед Голуновым, назвал свои действия непрофессиональными. Бывший полицейский обвиняется в том числе в превышении служебных полномочий.

Адвокат обвиняемого Сергей Королев просил смягчить меру пресечения и отпустить подзащитного под домашний арест. По словам защитника, Уметбаев узнал о деле Голунова после его задержания, он также не знал обо всех обстоятельствах оперативных действий против журналиста и не участвовал в них.

Защитник Голунова Сергей Бадамшин настаивал, чтобы Уметбаеву сохранили ранее избранный арест. По словам адвоката, экс-полицейский знал и способствовал противоправным действиям своих коллег, в том числе удерживая журналиста в наручниках и ограничивая его свободу. Юрист также заявил, что узнал, что обвиняемые встречались начиная с лета 2019 года, обсуждая тактику противодействия органам предварительного расследования.

Всего по делу сотрудника «Медузы» проходят пятеро полицейских — они обвиняются в фальсификации улик против него. Обвиняемые были арестованы 30 января. Это Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев. Силовики работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы. Ляховец работал начальником этого отделения.

Они обвиняются в превышений должностных полномочий — по части 3 статьи 286 УК РФ, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности — по части 4 статьи 303 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков — по части 2 статьи 228 УК РФ.

Уметбаев частично признал вину в применении к задержанному силы. Коновалов признал вину в том, что подбросил журналисту наркотики, а также дал показания на своего начальника Ляховца, сообщил «Интерфаксу» 19 февраля адвокат Ляховца Алексей Коврижкин. Остальные фигуранты не признают вину.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Он отрицал свою вину. Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с задержанного, добавив, что на сотрудников полиции, которые вели его дело, уволили. Также уволили начальника УВД ЗАО Андрея Пучкова, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков московского ГУ МВД по Юрия Девяткина и главу антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрея Щирова.