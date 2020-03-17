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Бассейный комплекс построят в подмосковных Мытищах

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Профессиональный бассейный комплекс планируют построить в Мытищах (Московская область). Объем инвестиций составит до 200 млн рублей.

По данным министерства жилищной политики региона, площадь комплекса составит около 4 тыс. кв. м. Спортивный объект вместит пять дорожек по 25 м, два бассейна для грудничкового плавания, а также тренажерный зал и сауну. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Предполагается, что объем инвестиций составит 150–200 млн рублей. Бассейн обеспечит 24 рабочих места.

Начать работы по проекту планируется в апреле.

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