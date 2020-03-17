«Ситуация, которая почти никогда не наблюдалась»: чего ждать от половодья в России

Подготовку к весенним паводкам начали в российских регионах. При этом ситуация по стране, скорее всего, будет сильно отличаться — если в центральной части России из-за аномально теплой зимы уровень воды, скорее всего, окажется сильно ниже нормы, то в Сибири уже сейчас готовятся к раннему и сильному половодью. Подробнее о том, что может ждать в этом сезоне Дон, Волгу и Москву-реку, а также как аномальная весна скажется на обитателях российских рек, — в материале «Известий».

Рано и низко

Традиционный прогноз по половодью Росгидромет опубликовал в первой половине марта. В нем идет речь в том числе о запасах воды в снежном покрове в бассейнах рек, а также о том, чего стоит ждать в различных регионах в ближайшие месяцы.

Погодные условия этой зимы привели к тому, что на большей территории страны весна в этом году будет ранней, при этом для европейской части России прошедшая аномально теплая зима сулит маловодье, следует из документа.

Паводок_3 Ледоход на реке Шелонь вблизи деревни Егольник Солецкого района Новгородской области Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

«Зима 2019–2020 годов на большей части Российской Федерации была аномально теплой, на европейской части страны преимущественно малоснежной за исключением северных и восточных районов, а на азиатской — умеренно- и многоснежной. Средняя за зиму температура воздуха существенно превышала норму практически на всей территории России — в среднем на 3–7 градусов. В отдельные месяцы аномалия среднемесячной температуры достигала еще больших значений — так, в январе среднемесячная температура в европейской части России была на 7–10 градусов выше нормы», — отмечается в документе.

На западе, северо-западе и в южной части европейской части страны свою роль сыграла также теплая температура воздуха, установившаяся в феврале и марте, которая привела к ранней весне.

Паводок_5 Собака на улице в поселке в Татарстане, подтопленном в результате разлива реки Фото: ТАСС/Егор Алеев

В первой половине марта, по прогнозам Росгидромета, должны вскрыться ото льда в том числе Верхняя Волга, реки Уфа, Урал и заволжские реки. В апреле ожидается освобождение ото льда северных рек, среди которых Кама, Вятка, Онега и нижние течения Северной Двины.

— Ситуация действительно сложная, при этом по России отличается кардинально. В Сибири большие запасы снега и сейчас все ждут, как он будет таять. В европейской части страны мы имеем ситуацию, которая почти никогда не наблюдалась — на большей части территории снега нет вообще, — рассказал «Известиям» главный научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

Воды по чуть-чуть

Весеннее половодье важно, потому что является основным источником воды для рек в европейской части страны, большинство из которых традиционно отличались полноводностью.

Острее всего последствия низкого половодья и сухой зимы могут ощущаться на Дону, полагает Михаил Болгов. В бассейне этой реки вопрос о недостатке воды с наступлением теплого сезона, по его мнению, встанет практически наверняка.

— На Дону пока, к сожалению, ожидается не очень большой приток. Что плохо, потому что воды нет, сложно будет обеспечить нужды рыбного хозяйства, мелиорации, и экосистема может пострадать. Несмотря на большую емкость Цимлянского водохранилища, если всё будет развиваться именно так, как развивается сейчас, то воды будут давать по чуть-чуть, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Паводок_4 Переправка жителей села во время паводка в Воронежской области Фото: РИА Новости/Андрей Архипов

Ситуация на Волге во многом будет зависеть от поведения Камы. Однако не исключено, что в дельте Волги можно ждать повторения сценария 2019 года: тогда уже к концу мая уровень воды в нижней части реки существенно упал, что привело к обмелению и создало угрозу для нереста отдельных пород рыб и создало серьезные проблемы для судоходства.

Этой зимой, по данным, опубликованным Росгидрометом, на большей части территории бассейна Волги запасы воды в снеге оказались меньше, чем в 2019 году.

«К началу марта в целом в бассейне Волги запасы воды в снеге составили 74% нормы и оказались на 45 мм меньше прошлогодних значений. Запасы воды, накопленные в снежном покрове в бассейнах Суры, Ветлуги, Вятки, Камы, Белой, Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, составили 66–106% нормы, в остальных бассейнах Волги — 3–44% нормы», — отмечают специалисты службы.

Паводок_2 Паводок в Ивановской области Фото: РИА Новости/Мария Сибирякова

На Дону выше Цимлянского водохранилища зафиксированы похожие показатели. Запасы снега там, а также в бассейнах Хопра и Медведицы к марту составляли 40–65% нормы и были на 83–113 мм ниже прошлогодних значений. При этом из-за теплой погоды к началу месяца снежный покров в этих районах практически полностью сошел, снег в незначительных количествах остался только в верховьях бассейнов рек.

Аналогичная ситуация наблюдается также на Оке — снег там сошел еще к концу февраля. При этом его максимальные запасы пришлись на конец января. Тогда запас влаги в них составлял 27% нормы. Маловодье, обращает внимание Михаил Болгов, будет наблюдаться в том числе и в столичном регионе, в бассейне Москвы-реки.

Двойная норма для Сибири

При этом на севере и востоке страны власти уже начали готовиться к паводкам.

В Красноярском крае к раннему и, вероятнее всего, сильному половодью экстренные службы начали готовиться в конце февраля. Тогда же новосибирский губернатор Андрей Травников потребовал вдвое усилить подготовительные меры.

Паводок_6 Спасатель на лодке во время работ в затопленной части одного из городов Алтайского края Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Это произошло после того, как полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на специальном совещании предупредил о том, что в округе весной ожидается сложная обстановка и пригрозил регионам серьезными последствиями в случае, если необходимые меры не будут приняты заранее . По данным чиновников, уровень снега вдвое или больше превышает норму в республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях.

К середине марта в специальный режим перешла Бурейская ГЭС, расположенная в Амурской области и в Иркутской области.

В некоторых районах Якутии запасы воды в снеге могут быть на 200% выше нормы, отмечают в Росгидромете. В частности, на 110–200% показатели превышены на центральных, южных и юго-восточных территориях республики, в бассейнах рек Лена, Алдан, Амга и Колыма, в остальных районах ситуация остается в пределах многолетних значений.

Паводок_1 Проведение сотрудниками МЧС ледовзрывных работ на реке для предотвращения ледяных заторов и подтопления населенных пунктов во время весеннего паводка Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Также почти вдвое могут превышать нормы запасы снега в отдельных районах Амурской области и Хабаровского края, следует из прогноза службы. Освобождаться ото льда реки в этой части страны начнут уже в первой половине апреля.

С весенними паводками Сибирь сталкивается ежегодно, однако в этом году, помимо традиционных мест подтоплений в поймах рек, не исключен также сильный подъем уровня воды на равнинной и степной территориях южной части Сибири . Всего, по данным МЧС России, которые приводили в пресс-службе Сергея Меняйло в конце февраля, в зоне возможного подтопления в регионах округа могут оказаться более 700 населенных пунктов, 360 участков автомобильных дорог, 400 социально-значимых объектов и 60 объектов экономики.

Сложно, но можно

Сценарий, который, скорее всего, будет наблюдаться этим летом — сложный. В условиях дефицита воды, который должен наблюдаться на большинстве рек в европейской части страны, многое будет зависеть от того, насколько эффективно имеющиеся запасы воды будут распределяться на водохранилищах и ГЭС . Эти же факторы, а также погодные условия, будут определять успешность прохождения паводка в Сибири, считает Михаил Болгов. Эффективная работа ГЭС, в свою очередь, зависит от точности имеющихся прогнозов.

— Чем раньше они получают прогноз Росгидромета, тем проще простроить использование воды, распределение и управление водохранилищем. А если прогноз ненадежный, то и управление становится неэффективным и разворачивается по аварийной схеме, как, например, на Дону в 2018-м, — напоминает собеседник издания.

Ошибочные прогнозы, в том числе год назад, называли как одну из возможных причин обмеления в низовьях Волги.

Паводок_7 Спасательные службы МЧС проводят авиационную разведку паводковой обстановки в центральной части Приморского края Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках перейдут на режим экономного расходования. В этом случае в приоритете будет обеспечение людей, а также удовлетворение нужд сельского хозяйства — это прописано в Водном кодексе. Поэтому пострадают прежде всего экосистемы этих рек.

— В первую очередь при малом половодье страдают рыбы, которые в норме нерестятся не в основном русле реки, а в подтопленных половодьем зарослях. Негативное воздействие также могут испытывать животные, обитающие в старичных озерах вдоль русла реки, так как без промыва весенними водами в таких озерах активно скапливается ил, происходит их зарастание и снижение концентрации кислорода в воде, — объясняет «Известиям» Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

При этом недостаток снега и низкий уровень воды необязательно говорят о неизбежной летней засухе. Где-то ситуация может измениться в том числе за счет большого количества дождей , отмечает собеседник издания. Если лето будет не засушливым, то обитатели рек не испытают от слабого половодья значительного стресса. Однако если за теплой зимой всё же последуют сухая весна и засушливое лето, последствия для водных экосистем будут значительно более ощутимыми , считает Вадим Марьинский.

Прокомментировать прогноз на предстоящий сезон, в том числе по состоянию биоресурсов в реках европейской части России, «Известия» попросили Росрыболовство. Там запрос перенаправили подведомственному Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), который отвечает за подготовку таких прогнозов. Во ВНИРО сообщили, что не успевают подготовить данные к моменту публикации материала.