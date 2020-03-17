«Ситуация, которая почти никогда не наблюдалась»: чего ждать от половодья в России
Подготовку к весенним паводкам начали в российских регионах. При этом ситуация по стране, скорее всего, будет сильно отличаться — если в центральной части России из-за аномально теплой зимы уровень воды, скорее всего, окажется сильно ниже нормы, то в Сибири уже сейчас готовятся к раннему и сильному половодью. Подробнее о том, что может ждать в этом сезоне Дон, Волгу и Москву-реку, а также как аномальная весна скажется на обитателях российских рек, — в материале «Известий».
Рано и низко
Традиционный прогноз по половодью Росгидромет опубликовал в первой половине марта. В нем идет речь в том числе о запасах воды в снежном покрове в бассейнах рек, а также о том, чего стоит ждать в различных регионах в ближайшие месяцы.
Погодные условия этой зимы привели к тому, что на большей территории страны весна в этом году будет ранней, при этом для европейской части России прошедшая аномально теплая зима сулит маловодье, следует из документа.
Ледоход на реке Шелонь вблизи деревни Егольник Солецкого района Новгородской области
«Зима 2019–2020 годов на большей части Российской Федерации была аномально теплой, на европейской части страны преимущественно малоснежной за исключением северных и восточных районов, а на азиатской — умеренно- и многоснежной. Средняя за зиму температура воздуха существенно превышала норму практически на всей территории России — в среднем на 3–7 градусов. В отдельные месяцы аномалия среднемесячной температуры достигала еще больших значений — так, в январе среднемесячная температура в европейской части России была на 7–10 градусов выше нормы», — отмечается в документе.
На западе, северо-западе и в южной части европейской части страны свою роль сыграла также теплая температура воздуха, установившаяся в феврале и марте, которая привела к ранней весне.
Собака на улице в поселке в Татарстане, подтопленном в результате разлива реки
В первой половине марта, по прогнозам Росгидромета, должны вскрыться ото льда в том числе Верхняя Волга, реки Уфа, Урал и заволжские реки. В апреле ожидается освобождение ото льда северных рек, среди которых Кама, Вятка, Онега и нижние течения Северной Двины.
— Ситуация действительно сложная, при этом по России отличается кардинально. В Сибири большие запасы снега и сейчас все ждут, как он будет таять. В европейской части страны мы имеем ситуацию, которая почти никогда не наблюдалась — на большей части территории снега нет вообще, — рассказал «Известиям» главный научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
Воды по чуть-чуть
Весеннее половодье важно, потому что является основным источником воды для рек в европейской части страны, большинство из которых традиционно отличались полноводностью.
Острее всего последствия низкого половодья и сухой зимы могут ощущаться на Дону, полагает Михаил Болгов. В бассейне этой реки вопрос о недостатке воды с наступлением теплого сезона, по его мнению, встанет практически наверняка.
— На Дону пока, к сожалению, ожидается не очень большой приток. Что плохо, потому что воды нет, сложно будет обеспечить нужды рыбного хозяйства, мелиорации, и экосистема может пострадать. Несмотря на большую емкость Цимлянского водохранилища, если всё будет развиваться именно так, как развивается сейчас, то воды будут давать по чуть-чуть, — отметил он в разговоре с «Известиями».
Переправка жителей села во время паводка в Воронежской области
Ситуация на Волге во многом будет зависеть от поведения Камы. Однако не исключено, что в дельте Волги можно ждать повторения сценария 2019 года: тогда уже к концу мая уровень воды в нижней части реки существенно упал, что привело к обмелению и создало угрозу для нереста отдельных пород рыб и создало серьезные проблемы для судоходства.
Этой зимой, по данным, опубликованным Росгидрометом, на большей части территории бассейна Волги запасы воды в снеге оказались меньше, чем в 2019 году.
«К началу марта в целом в бассейне Волги запасы воды в снеге составили 74% нормы и оказались на 45 мм меньше прошлогодних значений. Запасы воды, накопленные в снежном покрове в бассейнах Суры, Ветлуги, Вятки, Камы, Белой, Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, составили 66–106% нормы, в остальных бассейнах Волги — 3–44% нормы», — отмечают специалисты службы.
Паводок в Ивановской области
На Дону выше Цимлянского водохранилища зафиксированы похожие показатели. Запасы снега там, а также в бассейнах Хопра и Медведицы к марту составляли 40–65% нормы и были на 83–113 мм ниже прошлогодних значений. При этом из-за теплой погоды к началу месяца снежный покров в этих районах практически полностью сошел, снег в незначительных количествах остался только в верховьях бассейнов рек.
Аналогичная ситуация наблюдается также на Оке — снег там сошел еще к концу февраля. При этом его максимальные запасы пришлись на конец января. Тогда запас влаги в них составлял 27% нормы. Маловодье, обращает внимание Михаил Болгов, будет наблюдаться в том числе и в столичном регионе, в бассейне Москвы-реки.
Двойная норма для Сибири
При этом на севере и востоке страны власти уже начали готовиться к паводкам.
В Красноярском крае к раннему и, вероятнее всего, сильному половодью экстренные службы начали готовиться в конце февраля. Тогда же новосибирский губернатор Андрей Травников потребовал вдвое усилить подготовительные меры.
Спасатель на лодке во время работ в затопленной части одного из городов Алтайского края
Это произошло после того, как полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на специальном совещании предупредил о том, что в округе весной ожидается сложная обстановка и пригрозил регионам серьезными последствиями в случае, если необходимые меры не будут приняты заранее. По данным чиновников, уровень снега вдвое или больше превышает норму в республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях.
К середине марта в специальный режим перешла Бурейская ГЭС, расположенная в Амурской области и в Иркутской области.
В некоторых районах Якутии запасы воды в снеге могут быть на 200% выше нормы, отмечают в Росгидромете. В частности, на 110–200% показатели превышены на центральных, южных и юго-восточных территориях республики, в бассейнах рек Лена, Алдан, Амга и Колыма, в остальных районах ситуация остается в пределах многолетних значений.
Проведение сотрудниками МЧС ледовзрывных работ на реке для предотвращения ледяных заторов и подтопления населенных пунктов во время весеннего паводка
Также почти вдвое могут превышать нормы запасы снега в отдельных районах Амурской области и Хабаровского края, следует из прогноза службы. Освобождаться ото льда реки в этой части страны начнут уже в первой половине апреля.
С весенними паводками Сибирь сталкивается ежегодно, однако в этом году, помимо традиционных мест подтоплений в поймах рек, не исключен также сильный подъем уровня воды на равнинной и степной территориях южной части Сибири. Всего, по данным МЧС России, которые приводили в пресс-службе Сергея Меняйло в конце февраля, в зоне возможного подтопления в регионах округа могут оказаться более 700 населенных пунктов, 360 участков автомобильных дорог, 400 социально-значимых объектов и 60 объектов экономики.
Сложно, но можно
Сценарий, который, скорее всего, будет наблюдаться этим летом — сложный. В условиях дефицита воды, который должен наблюдаться на большинстве рек в европейской части страны, многое будет зависеть от того, насколько эффективно имеющиеся запасы воды будут распределяться на водохранилищах и ГЭС. Эти же факторы, а также погодные условия, будут определять успешность прохождения паводка в Сибири, считает Михаил Болгов. Эффективная работа ГЭС, в свою очередь, зависит от точности имеющихся прогнозов.
— Чем раньше они получают прогноз Росгидромета, тем проще простроить использование воды, распределение и управление водохранилищем. А если прогноз ненадежный, то и управление становится неэффективным и разворачивается по аварийной схеме, как, например, на Дону в 2018-м, — напоминает собеседник издания.
Ошибочные прогнозы, в том числе год назад, называли как одну из возможных причин обмеления в низовьях Волги.
Спасательные службы МЧС проводят авиационную разведку паводковой обстановки в центральной части Приморского края
В условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках перейдут на режим экономного расходования. В этом случае в приоритете будет обеспечение людей, а также удовлетворение нужд сельского хозяйства — это прописано в Водном кодексе. Поэтому пострадают прежде всего экосистемы этих рек.
— В первую очередь при малом половодье страдают рыбы, которые в норме нерестятся не в основном русле реки, а в подтопленных половодьем зарослях. Негативное воздействие также могут испытывать животные, обитающие в старичных озерах вдоль русла реки, так как без промыва весенними водами в таких озерах активно скапливается ил, происходит их зарастание и снижение концентрации кислорода в воде, — объясняет «Известиям» Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
При этом недостаток снега и низкий уровень воды необязательно говорят о неизбежной летней засухе. Где-то ситуация может измениться в том числе за счет большого количества дождей, отмечает собеседник издания. Если лето будет не засушливым, то обитатели рек не испытают от слабого половодья значительного стресса. Однако если за теплой зимой всё же последуют сухая весна и засушливое лето, последствия для водных экосистем будут значительно более ощутимыми, считает Вадим Марьинский.
Прокомментировать прогноз на предстоящий сезон, в том числе по состоянию биоресурсов в реках европейской части России, «Известия» попросили Росрыболовство. Там запрос перенаправили подведомственному Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), который отвечает за подготовку таких прогнозов. Во ВНИРО сообщили, что не успевают подготовить данные к моменту публикации материала.