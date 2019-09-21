Цифровой водосчет: для Байкала разработают новую модель прогнозирования

Долгосрочное прогнозирование притока воды на Байкале позволит радикально изменить диалог с озером: например, корректные оценки позволят снизить воздействие на местную природу или подготовиться к экстренным ситуациям. Созданием новой модели прогнозирования займется производитель алюминия и электроэнергии En+ Group совместно с компаний Aerostate, разработки которой лежат в основе прогнозов «Яндекс.Погоды» и других крупных проектов. Подробнее — в материале «Известий».

Эксперты будут на протяжении почти полутора лет изучать, какие факторы влияют на приточность Байкала. Их множество — начиная от таяния снега и скорости течения в реках, заканчивая уровнем загрязнения в промышленных районах Китая. За основу специалисты возьмут методы машинного обучения. Благодаря big data они намерены разработать алгоритм, который позволит давать прогноз притока воды в озеро на длительный срок — от полугода до 18 месяцев.

Сейчас прогнозы, которые составляет Росгидромет, строятся на основе фундаментальных климатических и гидрологических моделей. И этот метод очень надежен — точность прогнозов оценивается как очень высокая. Однако проблема в том, что они дают хороший результат только на маленькой дистанции сроком в неделю.

Когда речь идет о более длительном сроке, за основу берут наиболее вероятный сценарий, который часто дает сбой. После десятилетий исследования Байкала выстроить логику формирования уровня воды в озере так и не удалось. Так, например, в конце октября прошлого года неожиданно изменилась ситуация с притоком воды, который оставался на низких уровнях с 2014 года: уровень озера практически достиг верхней отметки в 457 м в Тихоокеанской системе высот.

Построение математической многофакторной модели поможет сделать прогнозы более точными, а значит, упростит профильным службам принятие превентивных мер, в том числе во избежание наводнений, уверены в En+ Group — крупнейшей компании, которая работает в Байкальском регионе. Разработанную модель впоследствии планируется предложить государственным органам.

Ситуация с паводками, которая сложилась в Иркутской области этим летом (число жертв достигло 25 человек, еще 750 человек были госпитализированы; всего за время наводнения подтопило порядка 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков в регионе. — Прим. ред.), в очередной раз показала, что необходимость в более точных прогнозах уровня воды в реках и озерах. Для решения этой задачи и был запущен проект ENvision, объясняют в En+ Group.

Создавать новую систему будут совместно с резидентом кластера космических технологией, стартапом в области геофизики и data science Aerostate. Ее основатель Дмитрий Соломенцев известен тем, что создал технологию прогноза погоды, на основе которой, среди прочих, работает сервис «Яндекс.Погода». За плечами специалистов компании — платформа «Аэроплан» для анализа и управления качеством воздуха в городах.

По словам директора по развитию Aerostate Евгения Ганьшина, стартап видит этот проект как возможность «применить нашу экспертизу в очень прикладной задаче». «С его помощью можно будет улучшить качество жизни людей и сохранить природные богатства», — подчеркивает он.

В En+ Group, предприятия которой управляют гидроэлектростанциями на реке Ангара, подчеркивают, что проект ENvision нужен отнюдь не только для подготовки к паводкам. Вокруг водных ресурсов выстроена, по сути, вся экономика региона: помимо водоснабжения, их нужно регулировать для отопления, транспорта, рыбных предприятий и, конечно, ГЭС. Долгосрочный прогноз притока воды в Байкал необходим и для оценки убытков для гидроэлектростанций на фоне климатических изменений, последствия которых могут быть шоковыми для бизнеса.

Помимо этого, систему прогнозирования будут строить и с учетом охраны биоразнообразия Байкала.

ENvision — не единственный проект En+ Group по защите Байкала. В частности, при ее участии ведутся исследования содержания микропластика в озере. С 15 июля по 1 сентября специалисты компании вместе с гидробиологами и биофизиками МГУ им. М.В. Ломоносова, а также сотрудниками других учебных и научных институтов участвовали в экологической экспедиции. Перед учеными стояли четыре основные задачи. Помимо изучения увеличения концентрации пластика и микропластика в воде, они анализировали содержание тяжелых металлов, токсинов и биогенных элементов, интенсивность цветения нитчатых водорослей, а также изучали причины болезни, которая поражает эндемические байкальские губки.

Экспедиция прошла в рамках комплексной программы по защите озера Байкал и заповедных прибайкальских территорий России от неблагоприятных экологических воздействий, которая реализуется уже восемь лет. Под эгидой компании также проходит ежегодная экологическая акция «360» на берегах озера. В этом году в ней приняли участие свыше 500 волонтерам, которые собрали порядка 40 т мусора.

«Байкал является уникальным природным объектом мирового значения. Основная часть наших предприятий находится на территории Восточной Сибири, мы чувствуем себя ответственными за развитие этого региона и сохранение одной из важнейших его достопримечательностей, — заявлял гендиректор En+ Group. — Мы ожидаем, что выводы ученых сделают эту работу еще более масштабной и лягут в основу дальнейших значимых действий, гарантирующих сохранение этого удивительного озера и его экосистемы для будущих поколений».