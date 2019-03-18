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Если завтра волна: почему вместо жилья пенсионеры получают помощь МЧС

Ежегодно страдающий от паводка поселок собирались расселить и даже выделили на это средства, но что-то пошло не так
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Если завтра волна: почему вместо жилья пенсионеры получают помощь МЧС
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2019-03-15 15:06:59
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Много лет жители поселка Затон Омской области сталкиваются с одной и той же проблемой: с приходом весны они оказываются в центре большого паводка. И почти каждый год на помощь затонцам приходят сотрудники МЧС, чтобы спасти их жизни и имущество от стихии. В 2018-м деревню обещали расселить, даже выделили деньги. Но за год отсюда не уехала ни одна семья. Как бюрократия топит омскую деревню и почему жители Затона просят сравнять их поселок с землей — в материале «Известий».

Омск
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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На гребне двух волн

Много лет подряд по весне талые воды из Иртыша и сбросы с Шульбинской ГЭС Казахстана накрывают территорию поселка Затон Черлакского района вместе с домами местных жителей. Они задаются вопросом: из бюджета тратятся деньги на содержание и ремонт их разбитой дороги, чистится снег, причем даже лучше, чем в самом районном поселке, обслуживается убыточная котельная и водопровод, но не логичнее ли переселить деревню и эти деньги направить на другие нужды?

И недавно даже появилась надежда на изменение ситуации. В начале прошлого года правительство региона приняло решение о выделении 60 млн рублей на расселение поселка. В мае 2018 года, как заявляли тогда чиновники, соцвыплаты на новое жилье получат порядка 30 семей. Но настал 2019-й и выяснилось, что деньги оказались неосвоенными и вернулись в бюджет. Почти за год власти так и не расселили ни одну семью.

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Паводок выгоняет из дома

Затон появился на карте Омской области благодаря судоходству. В советские времена здесь создали градообразующее для поселка предприятие — ремонтную базу Иртышского пароходства. Работало на ней большинство затонцев. Но Советского Союза не стало, а вместе с ним развалилось и предприятие. А люди остались.

— Раньше здесь были богатейшие заливные луга, готовили сено, население много скота держало, — вспоминает местная жительница Лариса Воронова. — В СССР ведь планировали хозяйство, в том числе и сбросы с ГЭС. Подтопления, конечно, были, но водой наполнялись лишь луга и жители по пояс в воде никогда не кувыркались. Следили за местной переправой, доски прокладывали, промеры делали. Мы и не ощущали паводка вовсе.

Глава Черлакского городского поселения (в него входит Затон) Аркадий Казачук говорит: первая волна паводка для затонцев не так страшна, если затора на Иртыше не будет. Основные беды начинаются со сбросом воды с ГЭС: если он большой, подтопления жилья не избежать.

Омск
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— В 2001 году был сильный паводок, тогда люди даже на крышах своих домов спасались. Но в те годы никто переезжать не хотел. Сейчас уже понимают: нужно, — продолжает Аркадий Казачук. — И нам бы очень хотелось расселить эту территорию. Невозможно жить в таких условиях. Здесь и котельная, и водопровод, и дорога, а живут всего 100 человек.

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— В Затоне осталось не так много дворов. Кто-то переехал, кто-то свои участки использует под дачи. Работы здесь нет, в большинстве своем живут пенсионеры, — комментирует депутат Черлакского райсовета Владимир Виниченко. — Жители много лет добиваются расселения. Я был на приеме еще у предыдущего губернатора области, в прошлом году наконец-то заверили — поселок расселят. Но этого не произошло. Сейчас власти вроде бы ставят новые сроки — март–апрель нынешнего года».

Бюрократия как потоп

Пока же местные жители запасаются не только терпением, но и всем необходимым для того, чтобы пережить стихийное бедствие. На этот случай на дежурство заступают сотрудники МЧС — разбивают неподалеку палаточный лагерь и ежедневно объезжают территорию. Подвозят продукты и медикаменты, помогают даже телефоны заряжать. Когда вода заходит в дома, в Затоне полностью отключают электроснабжение. Медиков в случае чего тоже придется доставлять по воде с «большой земли». Но жители успокаивают сами себя: слава богу, за эти годы никаких крупных ЧП не случалось.

Страшнее для них не сам потоп, а его последствия. Имущество уже научились спасать от стихии, а здоровье от сырости и влажности — нет.

— У моей соседки бронхиты постоянные, она тяжело сырость переносит. У меня начинаются проблемы с ногами, ведь в резиновых сапогах постоянно, — говорит Лариса Воронова. — Но мы всё равно стараемся держаться, еще и огороды сажать умудряемся, как вода уйдет. Хотя, в принципе, наш поселок убрать бы с лица земли. Мы постоянно говорим о необходимости переправы, здесь две электрокотельные и глубинный водопровод. Это всё содержать нужно.

Омск
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Но, похоже, топит здесь людей не вода, а бюрократия. Поселок признан зоной затопления, а это значит, что жители могут получить субсидии на строительство и приобретение жилья. Для этого нужно, чтобы муниципальное образование прошло соответствующий отбор по установленным критериям.

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Как пояснили «Известиям» в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в прошлом году администрация Черлакского городского поселения принимала участие в отборе, чтобы получить те самые 60 млн рублей. И даже его прошла. При благоприятном раскладе жители, которых в Затоне насчитывается 147 человек, в среднем, как заявляли тогда чиновники, получили бы по 2 млн рублей. Средств должно было хватить на покупку нового жилья. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Люди лишились денег.

Деньги были да сплыли

В Минстрое заявляют, что причиной стала нерасторопность черлакских властей, долго возившихся с оформлением документов.

— В составе документов, представленных на отбор, администрацией дано гарантийное письмо, согласно которому администрация обязуется заключить соглашение по разработанной министерством форме, — говорится в ответе областного Минстроя «Известиям». — Вместе с тем администрацией неоднократно представлено соглашение, не соответствующее форме. Учитывая окончание финансового 2018 года и отсутствие заключенного соглашения, средства областного бюджета, выделенные на реализацию мероприятия (60 млн рублей), выведены в нераспределенный остаток и возвращены в доход областного бюджета.

Но глава Черлакского городского поселения с подобным утверждением не согласен. По его словам, получилось так из-за того, что власти никак не могли разработать порядок переселения затонцев.

Омск
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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Главный камень преткновения, естественно, финансовый. Как удалось выяснить «Известиям» из собственных источников, чиновники не могли определиться, по какой же норме считать стоимость квадратного метра жилой площади — федеральной или местной. А последняя как минимум в два раза меньше. К примеру, на 2018 год стоимость «квадрата» в сельской местности на территории Прииртышья для расчета размера социальной выплаты на строительство или приобретение жилья установлена в размере 18 930 рублей. Несложно подсчитать, какую выплату получили бы семьи, если на одного человека полагается 33 кв. м. Одиноко проживающему пенсионеру на выплату в 600 тыс. рублей купить жилье в районном поселке нереально.

В региональном Минстрое также добавили, что на 2019 год для расселения затонцев все-таки будут заложены средства — 7 (!) млн рублей. И это опять же при условии, что местная администрация пройдет отбор, все бумаги согласуются и подпишутся.

Деньги выделят тем, чье жилье признано аварийным. Но, учитывая сумму, таковых — единицы. Наверное, жители властям скажут и на этом спасибо — хоть кому-то повезет переехать и спастись не только от бесконечных проблем, но и от нерасторопности государственной машины.

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