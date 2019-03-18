Если завтра волна: почему вместо жилья пенсионеры получают помощь МЧС

Много лет жители поселка Затон Омской области сталкиваются с одной и той же проблемой: с приходом весны они оказываются в центре большого паводка. И почти каждый год на помощь затонцам приходят сотрудники МЧС, чтобы спасти их жизни и имущество от стихии. В 2018-м деревню обещали расселить, даже выделили деньги. Но за год отсюда не уехала ни одна семья. Как бюрократия топит омскую деревню и почему жители Затона просят сравнять их поселок с землей — в материале «Известий».

Омск Фото: ГУ МЧС России по Омской области

На гребне двух волн

Много лет подряд по весне талые воды из Иртыша и сбросы с Шульбинской ГЭС Казахстана накрывают территорию поселка Затон Черлакского района вместе с домами местных жителей. Они задаются вопросом: из бюджета тратятся деньги на содержание и ремонт их разбитой дороги, чистится снег, причем даже лучше, чем в самом районном поселке, обслуживается убыточная котельная и водопровод, но не логичнее ли переселить деревню и эти деньги направить на другие нужды?

И недавно даже появилась надежда на изменение ситуации. В начале прошлого года правительство региона приняло решение о выделении 60 млн рублей на расселение поселка. В мае 2018 года, как заявляли тогда чиновники, соцвыплаты на новое жилье получат порядка 30 семей. Но настал 2019-й и выяснилось, что деньги оказались неосвоенными и вернулись в бюджет. Почти за год власти так и не расселили ни одну семью.

Паводок выгоняет из дома

Затон появился на карте Омской области благодаря судоходству. В советские времена здесь создали градообразующее для поселка предприятие — ремонтную базу Иртышского пароходства. Работало на ней большинство затонцев. Но Советского Союза не стало, а вместе с ним развалилось и предприятие. А люди остались.

— Раньше здесь были богатейшие заливные луга, готовили сено, население много скота держало, — вспоминает местная жительница Лариса Воронова. — В СССР ведь планировали хозяйство, в том числе и сбросы с ГЭС. Подтопления, конечно, были, но водой наполнялись лишь луга и жители по пояс в воде никогда не кувыркались. Следили за местной переправой, доски прокладывали, промеры делали. Мы и не ощущали паводка вовсе.

Глава Черлакского городского поселения (в него входит Затон) Аркадий Казачук говорит: первая волна паводка для затонцев не так страшна, если затора на Иртыше не будет. Основные беды начинаются со сбросом воды с ГЭС: если он большой, подтопления жилья не избежать.

Омск Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— В 2001 году был сильный паводок, тогда люди даже на крышах своих домов спасались. Но в те годы никто переезжать не хотел. Сейчас уже понимают: нужно, — продолжает Аркадий Казачук. — И нам бы очень хотелось расселить эту территорию. Невозможно жить в таких условиях. Здесь и котельная, и водопровод, и дорога, а живут всего 100 человек.

— В Затоне осталось не так много дворов. Кто-то переехал, кто-то свои участки использует под дачи. Работы здесь нет, в большинстве своем живут пенсионеры , — комментирует депутат Черлакского райсовета Владимир Виниченко. — Жители много лет добиваются расселения. Я был на приеме еще у предыдущего губернатора области, в прошлом году наконец-то заверили — поселок расселят. Но этого не произошло. Сейчас власти вроде бы ставят новые сроки — март–апрель нынешнего года ».

Бюрократия как потоп

Пока же местные жители запасаются не только терпением, но и всем необходимым для того, чтобы пережить стихийное бедствие . На этот случай на дежурство заступают сотрудники МЧС — разбивают неподалеку палаточный лагерь и ежедневно объезжают территорию. Подвозят продукты и медикаменты, помогают даже телефоны заряжать . Когда вода заходит в дома, в Затоне полностью отключают электроснабжение. Медиков в случае чего тоже придется доставлять по воде с «большой земли» . Но жители успокаивают сами себя: слава богу, за эти годы никаких крупных ЧП не случалось.

Страшнее для них не сам потоп, а его последствия. Имущество уже научились спасать от стихии, а здоровье от сырости и влажности — нет.

— У моей соседки бронхиты постоянные, она тяжело сырость переносит. У меня начинаются проблемы с ногами , ведь в резиновых сапогах постоянно, — говорит Лариса Воронова. — Но мы всё равно стараемся держаться, еще и огороды сажать умудряемся, как вода уйдет. Хотя, в принципе, наш поселок убрать бы с лица земли. Мы постоянно говорим о необходимости переправы, здесь две электрокотельные и глубинный водопровод. Это всё содержать нужно.

Омск Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Но, похоже, топит здесь людей не вода, а бюрократия. Поселок признан зоной затопления, а это значит, что жители могут получить субсидии на строительство и приобретение жилья. Для этого нужно, чтобы муниципальное образование прошло соответствующий отбор по установленным критериям .

Как пояснили «Известиям» в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в прошлом году администрация Черлакского городского поселения принимала участие в отборе , чтобы получить те самые 60 млн рублей. И даже его прошла. При благоприятном раскладе жители , которых в Затоне насчитывается 147 человек, в среднем, как заявляли тогда чиновники, получили бы по 2 млн рублей . Средств должно было хватить на покупку нового жилья. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Люди лишились денег.

Деньги были да сплыли

В Минстрое заявляют, что причиной стала нерасторопность черлакских властей , долго возившихся с оформлением документов.

— В составе документов, представленных на отбор, администрацией дано гарантийное письмо, согласно которому администрация обязуется заключить соглашение по разработанной министерством форме, — говорится в ответе областного Минстроя «Известиям». — Вместе с тем администрацией неоднократно представлено соглашение, не соответствующее форме. Учитывая окончание финансового 2018 года и отсутствие заключенного соглашения, средства областного бюджета, выделенные на реализацию мероприятия (60 млн рублей), выведены в нераспределенный остаток и возвращены в доход областного бюджета .

Но глава Черлакского городского поселения с подобным утверждением не согласен. По его словам, получилось так из-за того, что власти никак не могли разработать порядок переселения затонцев.

Омск Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Главный камень преткновения, естественно, финансовый. Как удалось выяснить «Известиям» из собственных источников, чиновники не могли определиться, по какой же норме считать стоимость квадратного метра жилой площади — федеральной или местной. А последняя как минимум в два раза меньше. К примеру, на 2018 год стоимость «квадрата» в сельской местности на территории Прииртышья для расчета размера социальной выплаты на строительство или приобретение жилья установлена в размере 18 930 рублей. Несложно подсчитать, какую выплату получили бы семьи, если на одного человека полагается 33 кв. м. Одиноко проживающему пенсионеру на выплату в 600 тыс. рублей купить жилье в районном поселке нереально.

В региональном Минстрое также добавили, что на 2019 год для расселения затонцев все-таки будут заложены средства — 7 (!) млн рублей . И это опять же при условии, что местная администрация пройдет отбор, все бумаги согласуются и подпишутся .