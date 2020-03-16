Киевские власти ограничили въезд и выезд в город из-за коронавируса

Власти Киева ограничат въезд и выезд из города на фоне распространения коронавируса. Кроме того, максимально сокращается количество массовых мероприятий, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Также с 17 марта в городе прекращают работать торговые точки, кроме продовольственных и хозяйственных магазинов и аптек, закрываются предприятия общепита (но в них остается функция онлайн-заказов), временно приостановят работу различные развлекательные учреждения, включая салоны красоты и спортивные комплексы, передает «112 Украина».

Работу продолжат автозаправки, банки и банкоматы.

«Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они — вынужденные и временные», — заявил Кличко. Он подчеркнул, что жизнь и здоровье людей важнее доходов.

Ранее 16 марта стало известно о двух новых случаях коронавируса в Черновицкой области. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло пяти. 13 марта сообщалось о смерти заболевшей коронавирусом гражданки Украины. С полуночи 16 марта по решению СНБО Украины были закрыты границы страны. Ограничение продлится до 3 апреля.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.