Пострадавшего в ДТП на МКАД госпитализировали вертолетом

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на МКАД в Москве, пострадавшего госпитализировали вертолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Авария произошла около 13:00 в воскресенье, 15 марта, на внешней стороне 97-го км автодороги. В результате один человек пострадал, его забрал в больницу вертолет Московского авиационного центра с авиамедицинской бригадой на борту.

По информации РЕН ТВ, еще один человек погиб. Очевидцы утверждают, что столкнулись сразу восемь автомобилей, пострадавшие оказались зажаты в машинах.

Из-за ДТП на внешней стороне МКАД образовалась пробка до развязки на пересечении с Щелковским шоссе, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

Накануне вечером на МКАД столкнулись 11 автомобилей из-за плохих метеоусловий. В результате аварии никто не пострадал.