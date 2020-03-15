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Пострадавшего в ДТП на МКАД госпитализировали вертолетом

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Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на МКАД в Москве, пострадавшего госпитализировали вертолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Авария произошла около 13:00 в воскресенье, 15 марта, на внешней стороне 97-го км автодороги. В результате один человек пострадал, его забрал в больницу вертолет Московского авиационного центра с авиамедицинской бригадой на борту.

По информации РЕН ТВ, еще один человек погиб. Очевидцы утверждают, что столкнулись сразу восемь автомобилей, пострадавшие оказались зажаты в машинах.

Из-за ДТП на внешней стороне МКАД образовалась пробка до развязки на пересечении с Щелковским шоссе, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

Накануне вечером на МКАД столкнулись 11 автомобилей из-за плохих метеоусловий. В результате аварии никто не пострадал.

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