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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Крыму. В автокатастрофе погиб один человек, еще один пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону, ДТП произошло на автодороге Симферополь–Керчь недалеко от поворота на село Уварово.

По предварительной информации, водитель легкового Chevrolet выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту Пятигорск–Евпатория.

«В результате ДТП водитель Chevrolet погиб. В рейсовом автобусе пострадала женщина. Ей на месте оказана необходимая помощь», — сообщили в пресс-службе.

Всего на борту автобуса находилось 28 пассажиров. Выясняются обстоятельства случившегося.

20 февраля в Симферопольском районе Крыма после наезда автомобиля скончались две женщины. По факту аварии была начата проверка.

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