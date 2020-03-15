Прямой эфир

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

«В Свердловской области на участке автодороги Р 242 (Пермь — Екатеринбург), на 309 км произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением Красноуфимск — Екатеринбург и трех легковых автомобилей», — цитирует сообщение спасателей «Интерфакс».

Отмечается, что все погибшие и пострадавший были в легковом автомобиле. В автобусе пострадавших нет.

«Спасатели произвели отсоединение клемм аккумулятора с целью недопущения возгорания поврежденных авто. После проведения следственных мероприятий с помощью специальных средств сотрудниками МЧС будет производиться деблокировка погибших», — добавили в ведомстве.

28 февраля в результате ДТП на территории Свердловской области погибли пять человек. Автомобиль «ВАЗ» столкнулся с Ford Focus. Все погибшие находились в отечественной машине. Водитель иномарки госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 40 человек пострадали при ДТП с автобусом в Турции
В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием скорой помощи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020