Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

«В Свердловской области на участке автодороги Р 242 (Пермь — Екатеринбург), на 309 км произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением Красноуфимск — Екатеринбург и трех легковых автомобилей», — цитирует сообщение спасателей «Интерфакс».

Отмечается, что все погибшие и пострадавший были в легковом автомобиле. В автобусе пострадавших нет.

«Спасатели произвели отсоединение клемм аккумулятора с целью недопущения возгорания поврежденных авто. После проведения следственных мероприятий с помощью специальных средств сотрудниками МЧС будет производиться деблокировка погибших», — добавили в ведомстве.

28 февраля в результате ДТП на территории Свердловской области погибли пять человек. Автомобиль «ВАЗ» столкнулся с Ford Focus. Все погибшие находились в отечественной машине. Водитель иномарки госпитализирован.