На МКАД столкнулись 11 машин
ДТП с участием 11 автомобилей произошло на МКАД. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным телеканала, инцидент произошел на внешней стороне северного участка столичной кольцевой автодороги.
В результате ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее столичный регион накрыла метель, пришедшая в Москву вместе с заморозками.
12 марта на юго-западе Москвы произошла авария с шестью машинами. По данным столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел на улице Обручева. В результате случившегося пострадавших не было.