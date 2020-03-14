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На МКАД столкнулись 11 машин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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ДТП с участием 11 автомобилей произошло на МКАД. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным телеканала, инцидент произошел на внешней стороне северного участка столичной кольцевой автодороги.

В результате ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее столичный регион накрыла метель, пришедшая в Москву вместе с заморозками.

12 марта на юго-западе Москвы произошла авария с шестью машинами. По данным столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел на улице Обручева. В результате случившегося пострадавших не было.

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