Автобус загорелся на МКАД в четверг, 12 марта. Трассу пришлось частично перекрыть из-за пожара. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на внутреннем кольце МКАД. По имеющимся данным транспортное средство горит целиком, сообщает телеканал «360». Из него валит густой черный дым.

«В 13:51 на 4-м км МКАД произошло возгорание автобуса «ПАЗ». В результате возгорания никто не пострадал», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя пресс-службы столичного управления ГИБДД.

Инцидент подтвердили в ГУ МЧС по городу. Спасатели выехали на место происшествия.

Из-за ограничения трафика движение на этом участке МКАД затруднено, пишет РИАМО.

8 марта на юго-востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным пострадали два человека, сообщает «Газета.ру».