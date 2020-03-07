Жертвами ДТП с автобусами и бензовозом в Сирии стали 30 человек

Бензовоз и два автобуса столкнулись в Сирии. Жертвами аварии стали около 30 человек.

ДТП произошло в пригороде Дамаска, передает местная радиостанция Sham.FM в субботу, 7 марта.

Подробности столкновения не уточняются.

17 февраля в Волгоградской области при столкновении легкового автомобиля с бензовозом погибли пять человек. Hyundai Accent выехал на встречную полосу, где столкнулся с проезжающим бензовозом. 38-летний водитель машины и четверо его пассажиров скончались от полученных травм.