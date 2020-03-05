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Жителям Татарстана раздадут фонарики для снижения числа ДТП

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В Татарстане жителям населенных пунктов вблизи трасс раздадут фонарики. Их использование во время перехода дороги в темное время суток позволит сократить число наездов на пешеходов.

Мероприятия, направленные на популяризацию использования фонариков пешеходами, пройдут в республике до 18 марта. С жителями населенных пунктов, расположенных вблизи оживленных трасс, проведут беседы инспекторы ГИБДД. Они объяснят, что с помощью фонариков пешеходы могут освещать себе путь и при этом становиться заметнее для водителей. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В 2019 году в Татарстане было зарегистрировано более 1,4 тыс. аварий с участием пешеходов. 130 человек погибли, еще более 1,3 тыс. человек получили травмы. В 75 случаях пешеходы переходили дорогу в темное время суток вне населенных пунктов, не используя световозвращающие элементы.

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