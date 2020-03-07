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Во Владимирской области произошло массовое ДТП со школьным автобусом

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Фото: vk.com/podsluhano_vo_vladimire
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Во Владимирской области произошло массовое ДТП с участием школьного автобуса. В результате столкновения два человека получили травмы.

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Инцидент произошел в 7:40 в Суздальском районе на 29-м км автодороги М-7 «Волга».

По данным регионального УМВД, 25-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где по касательной задел автобус и автомобили Toyota, Renault Logan, столкнулся с Chevrolet Aveo и Hyundai, после чего съехал на обочину.

На момент аварии в школьном автобусе находились три преподавателя, один из которых с легкими травмами был отправлен домой на лечение. Второй пострадавший, который находился за рулем Chevrolet Aveo, был госпитализирован, сообщает ТАСС в субботу, 7 марта.

По факту ДТП проводится проверка, сейчас последствия аварии устранены.

Ранее, в субботу, сообщалось о трех погибших в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Иркутской области.

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