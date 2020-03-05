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В Приморье в ДТП с участием трех машин пострадали семь человек

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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
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В Черниговском районе Приморья при столкновении грузовика «КамАЗ» с припаркованными автомобилями ГАЗ-66 и УАЗ, пострадали семь человек. Об этом в четверг, 5 марта, сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю.

По информации сотрудников правоохранительных органов, происшествие произошло на 82 км автодороги Хороль-Реттиховка-Арсеньев. Полицейские установили, что 20-летний водитель не справился с управлением и врезался со стоящим автомобилем ГАЗ-66, который в результате удара совершил наезд на людей, производивших ремонтные работы на дорожном полотне. После этого машина столкнулась с припаркованным автомобилем УАЗ.

По данным правоохранителей, в результате ДТП пострадали шесть рабочих и водитель УАЗа. Один из потерпевших был госпитализирован с места аварии, остальные были направлены на амбулаторное лечение.

В МВД сообщают, что стаж водителя «КамАЗа» составляет два года, к административной ответственности за несоблюдение ПДД он не привлекался.

ДТП произошло в светлое время суток во время снегопада. По факту инцидента проводится проверка.

4 марта в Приморском крае из-за непогоды было зарегистрировано 50 случаев дорожно-транспортных происшествий. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

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