Прямой эфир

Семь человек погибли в ДТП на юге Киргизии

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате столкновения двух автомобилей в Киргизии погибли семь человек, еще шестеро пострадали. Об этом в среду, 4 марта, сообщает киргизская служба радио «Свобода» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Авария произошла примерно в 01:00 по местному времени (22:00 по мск) в Ноокенском районе Джалал-Абадской области на трассе Бишкек-Ош. Столкнулись машины марок Mercedes Vito и Honda Jazz, пишет «РИА Новости».

Все пострадавшие в ДТП доставлены больницу в городе Шамалды-Сай.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

3 марта в Брянске три человека получили травмы при столкновении двух автомобилей. По данным ГИБДД, потерпевшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шесть человек пострадали при наезде маршрутки на столб в Москве
Таксист насмерть сбил двух человек во Владимире

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020