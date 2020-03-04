Семь человек погибли в ДТП на юге Киргизии

В результате столкновения двух автомобилей в Киргизии погибли семь человек, еще шестеро пострадали. Об этом в среду, 4 марта, сообщает киргизская служба радио «Свобода» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Авария произошла примерно в 01:00 по местному времени (22:00 по мск) в Ноокенском районе Джалал-Абадской области на трассе Бишкек-Ош. Столкнулись машины марок Mercedes Vito и Honda Jazz, пишет «РИА Новости».

Все пострадавшие в ДТП доставлены больницу в городе Шамалды-Сай.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

3 марта в Брянске три человека получили травмы при столкновении двух автомобилей. По данным ГИБДД, потерпевшие не были пристегнуты ремнями безопасности.