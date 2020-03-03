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Шесть человек пострадали при наезде маршрутки на столб в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве шесть человек получили травмы в результате при наезде микроавтобуса на фонарный столб в Москве. Об этом 3 марта агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГИБДД.

Инцидент произошел днем 3 марта на улице Генерала Белобородова, 32, в столичном районе Митино. В результате ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz пострадали шесть человек. По данным ГИБДД, на месте продолжают работу сотрудники ДПС и медики, пишет RT. Обстоятельства аварии выясняются.

Представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter сообщили, движение в районе аварии с маршруткой не затруднено.

Ранее 3 марта сообщалось, что два человека получили травмы в результате аварии с участием трех легковых автомобилей и грузовика на МКАД.

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