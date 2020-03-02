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Шойгу выразил соболезнования родным погибшего в ДТП генерала Шуралева

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Фото: iz.ru
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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким генерала армии Владимира Шуралева, который погиб в результате ДТП. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Это был достойный, незаурядный человек, блестящий офицер и истинный патриот Отечества. Стойкий, мужественный, верный Родине и воинскому долгу, он все свои силы, опыт и знания отдавал развитию вооруженных сил и укреплению военного величия нашей страны», — сказал Шойгу.

Авария произошла днем 1 марта возле дома Шуралева. Водитель фургона Ford Transit совершил наезд, двигаясь задним ходом по дворовой территории. На опубликованных кадрах видно, что фургон сбил генерала в момент, когда тот входил в арку. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Госпитализированный военачальник скончался в больнице на 85-м году жизни.

Владимир Шуралев — советский военачальник, генерал армии. С 1990 до декабря 1991 года он был замминистра обороны СССР, а с декабря 1991 года служил начальником высших офицерских курсов «Выстрел» имени маршала СССР Шапошникова. С апреля 1992 года вышел в запас.

Шуралев был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени, орденами Красной Звезды, Октябрьской революции, Ленина, Почета, а также медалями СССР.

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