Три человека пострадали в ДТП в Брянске

В Брянске три человека получили травмы при столкновении двух автомобилей. По данным ГИБДД, потерпевшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Авария произошла на улице Авиационной, в Госавтоинспекции уточнили, что 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg совершал обгон через встречную полосу и допустил столкновение с машиной Mazda, совершавшей разворот. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

В результате аварии водитель внедорожника получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализация ему не потребовалась. 32-летний водитель Mazda и его 29-летняя пассажирка госпитализированы. В ГИБДД пояснили, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что во Владимире водитель такси совершил наезд на мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неположенном месте. Пострадавшие пенсионеры скончались.