Почти 50 ДТП зафиксировано в Приморье после снегопада

В Приморском крае зарегистрировано почти 50 ДТП за 4 марта. Большая часть аварий произошла в утренние часы, когда в регионе шел сильный снег.

По данным Госавтоинспекции, аварии в основном происходили в Находке, Уссурийске и Владивостоке с 8 до 11 часов. В Михайловском районе при столкновении легкового автомобиля и грузовика «КамАЗ» пострадали два человека, они были доставлены в районную больницу. Об этом сообщает Vostokmedia.

В ГИБДД отмечают, что в период непогоды увеличивается тормозной путь и сокращается видимость. Кроме того, на заснеженных участках автомобили становятся неуправляемыми. Во избежание аварий водителей просят при неблагоприятных погодных условиях отказаться от поездок на личном транспорте.

По данным синоптиков, очередное ухудшение погодных условий ожидается вечером 4 марта и ночью 5 марта.