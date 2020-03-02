Один человек погиб в ДТП со снегоуборщиком в Тюменской области

В Тюменской области проводится проверка по факту столкновения легкового автомобиля со снегоуборщиком. Пассажир «Лады» получил смертельные травмы.

Авария произошла на территории Аббатского района. Водитель автомобиля «Лада Веста» при движении по трассе Тюмень–Омск допустил столкновение со снегоуборочной машиной, которая двигалась в попутном направлении. Об этом сообщает портал «Наш город».

33-летний пассажир «Лады» получил тяжелые травмы. Он скончался в больнице. 30-летний водитель легковушки пострадал, однако госпитализация ему не потребовалась.

В ГИБДД уточнили, что за выходные в Тюменской области произошло 14 ДТП, в которых 15 человек получили травмы, двое погибли.