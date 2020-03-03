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Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае

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В Приморском крае ожидается сильный снегопад. В связи с ухудшением погоды в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, снегопад начнется ночью 4 марта в юго-западной части Приморья. На южной половине края осадки ожидаются днем 4 марта и ночью 5 марта. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Во Владивостоке снег усилится к утру 4 марта, осадки будут сопровождаться порывами северного ветра.

В отдельных районах возможны метели. Кроме того, синоптики прогнозируют гололедные явления. Температура воздуха местами упадет до –13 градусов.

Согласно прогнозам, на северо-востоке Приморья снегопад не ожидается, однако температура воздуха может упасть до –17…–23 градусов.

На время действия циклона водителям рекомендуют по возможности отказаться от использования личного транспорта и не отправляться в дальние поездки на автомобиле.

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