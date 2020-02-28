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Движение по трассам ограничили в Алтайском крае из-за снега

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В Алтайском крае введены ограничения движения в связи с непогодой. Полностью прекращено движение на трех трассах, еще на четырех дорогах запретили проезд грузовиков и пассажирского транспорта.

По данным министерства транспорта Алтайского края, сложная обстановка на дорогах вызвана метелью, сильным ветром и плохой видимостью. В связи с погодными условиями полностью закрыто движение на трассе от Змеиногорска до Рубцовска, на дороге Алейск–Чарышское (участок от села Новокалманка до села Маралиха), а также на трассе Алейск–Петропавловка–Смоленское на участке с 143 км по 231 км. Об этом сообщает altapress.ru.

Кроме того, для большегрузного и пассажирского транспорта введены ограничения на дорогах Бийск–Мартыново–Ельцовка, Бийск–Белокуриха, Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай, а также на Чуйском тракте.

Предполагается, что погодные условия улучшатся к вечеру 28 февраля.

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