Советский генерал скончался после наезда на него иномарки в Москве

Бывший замглавы Минобороны СССР Владимир Шуралев скончался в понедельник, 2 марта, на 85-м году жизни. Накануне его сбила иномарка в Москве.

Информацию о кончине Шуралева подтвердил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин «РИА Новости».

ДТП произошло днем 1 марта возле доме Шуралева. По данным РЕН ТВ, водитель фургона Ford Transit совершил наезд, двигаясь задним ходом по дворовой территории. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Военачальника госпитализировали с тяжелыми травмами.

На кадрах видно, что фургон сбил генерала в момент, когда тот входил в арку.

Владимир Шуралев — советский военачальник, генерал армии. С 1990 года до декабря 1991 года он был замминистра обороны СССР, а с декабря 1991 года служил начальником высших офицерских курсов «Выстрел» имени Маршала СССР Шапошникова. С апреля 1992 года вышел в запас.

Шуралев был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, орденами Красной Звезды, Октябрьской революции, Ленина, Почета, а также медалями СССР.