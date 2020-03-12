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Автомобиль сбил женщину с ребенком на юге Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Женщина и ребенок пострадали на юге Москвы в результате наезда автомобиля. Об этом сообщили в четверг, 12 марта, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«На пересечении улицы Борисовские Пруды и улицы Ключевая водитель автомобиля на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребенком. Они получили травмы», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя ведомства.

Водитель не стал скрываться с места происшествия, отметили в ГИБДД.

Пострадавшим оказывается помощь, обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет «Москва 24».

Ранее в этот же день сообщалось, что авария с шестью машинами произошла на юго-западе города.

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