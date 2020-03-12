Автомобиль сбил женщину с ребенком на юге Москвы

Женщина и ребенок пострадали на юге Москвы в результате наезда автомобиля. Об этом сообщили в четверг, 12 марта, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«На пересечении улицы Борисовские Пруды и улицы Ключевая водитель автомобиля на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребенком. Они получили травмы», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя ведомства.

Водитель не стал скрываться с места происшествия, отметили в ГИБДД.

Пострадавшим оказывается помощь, обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет «Москва 24».

Ранее в этот же день сообщалось, что авария с шестью машинами произошла на юго-западе города.