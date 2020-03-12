Авария с участием шести транспортных средств произошла в Москве

Авария с шестью машинами произошла в четверг, 12 марта, на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«В 15:37 на улице Обручева, 46 произошло столкновение шести транспортных средств. В настоящее время на данном участке дороги движение затруднено», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

По информации ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в этот же день сообщалось, что автобус загорелся на МКАД. Трассу пришлось частично перекрыть из-за пожара.