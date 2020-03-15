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Экономист предсказал череду дефолтов государств в ближайшее время

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Несколько государств объявят дефолт в ближайшее время, как это недавно сделал Ливан. Такое мнение высказал руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

Экономист не уточнил, о каких именно странах идет речь. Он добавил, что в последнее время штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали ниже, поэтому дефолт сам по себе является проблемой тех, кто дал средства в долг.

«Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе», — добавил Стаббс.

Ранее в марте правительство Ливана объявило о дефолте по внешним долгам, не сумев погасить еврооблигации на $1,2 млрд.

В январе глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине может привести экономику страны к дефолту уже в 2020 году.

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