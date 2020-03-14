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Изменения в Конституцию вступят в силу в случае поддержки большинства граждан

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Изменения в Конституцию России вступят в силу, если по результатам общенародного голосования их поддержат более половины граждан. Об этом говорится в справке к закону о поправках, опубликованной на сайте Кремля 14 марта.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

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«Если по результатам общероссийского голосования изменения в Конституцию РФ поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие, то изменения, предусмотренные законом о поправке <…> в главы 3–8 Конституции Российской Федерации, вступят в силу», — говорится в справке.

Однако для проведения голосования необходимо выполнение еще одного условия — признания Конституционным судом предлагаемых поправок соответствующими Конституции в действующей редакции. Ожидается, что запрос для оценки будет направлен в ближайшее время.

Эти условия прописаны и в ст. 3 самого закона о поправках. В случае одобрения поправок россиянами президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками и указанием даты их вступления в силу.

В соответствии с принятыми поправками, в частности, устанавливается главенство Конституции РФ над международными документами. Предлагается закрепить социальные гарантии государства перед гражданами, обязательное индексирование пенсий не реже одного раза в год, установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума. Приоритетом госполитики провозглашается забота о детях. Власть берет на себя ответственность за поддержку и охрану культуры, защиту исторической правды, поддержку соотечественников за рубежом.

Также предлагается расширить полномочия парламента, а отчуждение федеральных территорий запретить. Чиновникам запрещается иметь второе гражданство, вид на жительство в других странах и хранить денежные средства в иностранных банках за пределами РФ. Ужесточаются требования к кандидату в президенты. Теперь одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков. Действующий глава государства имеет право вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Внести изменения в Конституцию Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января. 11 марта документ был одобрен нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении и Советом Федерации. 13 марта изменения поддержали все региональные парламенты, на следующий день итоги рассмотрения утвердил Совфед.

За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля, этот день будет нерабочим. ЦИК уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования. Согласно опросу ВЦИОМ, в голосовании намерены принять участие более половины граждан страны.

Ранее в Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о предлагаемых поправках.

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