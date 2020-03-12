Клишас оценил влияние коронавируса на голосование по Конституции

Коронавирусная инфекция не помешает общероссийскому голосованию, на котором будет решено, вносить поправки в Конституцию или нет. Такое мнение выразил в четверг, 12 марта, член Совфеда Андрей Клишас.

«В России такой эпидемии нет. Есть случаи заражения, в основном это те, кто из Европы прибывает. Но пока нельзя сказать, что это может повлиять на голосование», — заявил он на брифинге в пресс-центре НСН.

По словам Клишаса, в настоящее время ожидается решение Конституционного суда (КС) по этому вопросу.

«Если КС примет решение, что поправки не соответствуют неизменяемой части, то это останавливает всю процедуру. Это важнейший этап, когда мы его пройдем, президент подпишет, все оставшиеся вопросы по голосованию после этого будут сняты», — сказал он.

Накануне Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем, окончательном чтении вместе с инициативой Терешковой. В этот же день Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о поправке, пишет RT. 160 сенаторов проголосовали за принятие закона, один высказался против, трое воздержались.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, уточняет «Москва 24». Этот день объявили оплачиваемым выходным.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире достигло 124,5 тыс. человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.