Песков назвал новой инициативу Терешковой по поправкам

Для Кремля поправка депутата от «Единой России» Валентины Терешковой, дающая возможность действующему президенту участвовать в выборах главы государства, была новой инициативой, заявил в четверг, 12 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе пресс-конференции журналисты задали ему вопрос о том, стало ли предложение Терешковой неожиданностью для Кремля.

«Это была ее инициатива. Многие инициативы были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн», — ответил Песков, подчеркнув, что Терешкова реализовала свое законное право выступать с законодательной инициативой при рассмотрении законопроекта.

12 марта Песков также заявил, что президент России Владимир Путин пока не упоминал о выставлении своей кандидатуры на выборах в 2024 году, до этого еще много времени.

Накануне Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем, окончательном чтении вместе с инициативой Терешковой, передает НСН. В этот же день Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о поправке, пишет «Федеральное агентство новостей». 160 сенаторов проголосовали за принятие закона, один высказался против, трое воздержались.

Закон можно будет считать одобренным после того, как его поддержат две трети региональных парламентов. В противном случае процесс внесения поправок приостановят, уточняет телеканал «360».

10 марта Терешкова предложила поправку, согласно которой действующий и бывшие президенты страны могут баллотироваться на должность главы государства, не учитывая время, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в этот же день поддержали инициативы Терешковой, а сам президент назвал такую поправку допустимой при условии, что Конституционный суд одобрит ее.

Общероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, запланировано на 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.