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Терешкова ответила критикам ее поправки о президенте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Люди, которые критикуют поправку о праве действующего президента России Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию. Об этом в четверг, 12 марта, заявила депутат Госдумы Валентина Терешкова, выступившая с соответствующей инициативой.

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«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают всё для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — цитирует ТАСС ответ парламентария на просьбу прокомментировать критику ее инициативы.

Накануне Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем, окончательном чтении вместе с инициативой Терешковой, передает НСН. В этот же день Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о поправке, пишет «Федеральное агентство новостей». 160 сенаторов проголосовали за принятие закона, один высказался против, трое воздержались.

Закон можно будет считать одобренным после того, как его поддержат две трети региональных парламентов. В противном случае процесс внесения поправок приостановят, уточняет телеканал «360».

Общероссийское голосование по изменениям в Конституции состоится в среду, 22 апреля. Для всех жителей страны этот день будет нерабочим, сообщает телеканал «Звезда».

Согласно изменениям в основной закон государства, после их вступления в силу президент России сможет занимать свой пост не более двух сроков. 10 марта также была учтена поправка Терешковой, которая предусматривает, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на этом посту на момент вступления поправки в силу.

Президент России Владимир Путин счел такую возможность допустимой, но отметил при этом, что ее должен оценить Конституционный суд. При этом глава государства назвал нецелесообразной отмену лимита на число президентских сроков.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Конституционный суд России должен рассмотреть президентский запрос о соответствии Основному закону поправки депутата Валентины Терешковой в Конституцию в течение семи дней после его получения.

12 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не упоминал о выставлении своей кандидатуры на выборах в 2024 году, до этого пока много времени.

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