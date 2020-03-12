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Отзывы более двух третей регионов на поправки к Конституции могут обсудить в Совфеде 14 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Отзывы 58 регионов на поправки к Конституции России поступили в Совет Федерации, их предлагается обсудить на внеочередном заседании 14 марта. Об этом заявил в четверг, 12 марта, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Андрей Клишас.

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«В Совет Федерации поступили результаты голосования в законодательных собраниях субъектов более двух третей регионов России, как это предусмотрено статьей 136 Конституции РФ», — приводит его слова «РИА Новости».

Клишас отметил, что все поступившие отзывы положительные.

Председателю Совфеда Валентине Матвиенко было направлено предложение включить вопрос об установлении результатов голосования в регионах на ближайшее заседание СФ 14 марта.

В этот же день стало известно, что Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020–2022 годы для реализации послания президента России Владимира Путина. Профицит бюджета на 2020 год останется на ранее запланированном уровне — 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1% — до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

11 марта Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России.

Внести изменения в Конституцию предложил Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля. ЦИК уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования.

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