Прямой эфир

Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания Путина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020-2022 годы для реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом 12 марта сообщил ТАСС.

Профицит бюджета на 2020 год останется на ранее запланированном уровне — 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1% — до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

15 января Путин анонсировал в своем послании Федеральному собранию целый блок социально-экономических изменений в стране. Например, это касается индексации материнского капитала, увеличения зарплат в бюджетной сфере и поддержки малообеспеченным слоям населения.

После этого послания экс-министр экономического развития России Максим Орешкин спрогнозировал снижение уровня бедности благодаря инициативам Путина.

В то же время глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что на реализацию всех проектов президента потребуются сотни миллиардов рублей. По его оценке, на выполнение «достаточно дорогих» мер, озвученных Путиным, необходимо 400–500 млрд рублей в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маткапитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля
Путин назвал воспитание ребенка высшим счастьем для человека
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020