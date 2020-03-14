Роналдиньо может побороться за поросенка в тюремном турнире по футболу

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сможет принять участие в тюремном турнире по футболу в Парагвае, призом за участие в котором является — 16-килограммовый поросенок, сообщает Sport.es.

Роналдиньо пока не решил, примет ли участие в соревновании. Известно, что прославленного футболиста в своих рядах несколько тюремных команд.

7 марта суд Парагвая назначил административный арест Роналдиньо по делу о фальшивых документах. Недействительные удостоверения личности нашли в номере спортсмена и его брата и агента Роберто де Ассис Морейра.

Адвокат спортсмена Адольфо Марин Фолье позднее заявил, что Роналдиньо не знал о том, что ему дали фальшивые документы.