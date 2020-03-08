Адвокат прокомментировал задержание Роналдиньо в Парагвае

Бывший игрок сборной Бразилии по футболу Роналдиньо не знал о том, что он совершил преступление. Об этом заявил адвокат спортсмена Адольфо Марин Фолье в воскресенье, 8 марта.

«Он (судья. — Ред.) не принял во внимание, что он (Роналдиньо) не знал, что совершил преступление, потому что он не понимал, что ему дали фальшивые документы. Он дурак», — пояснил юрист спортсмена.

Помимо этого, Фолье обратил внимание на то, что судья не учел факт наличия у Роналдиньо сына, у которого 8 марта был день рождения.

7 марта суд Парагвая назначил административный арест Рональдиньо по делу о фальшивых документах. Недействительные удостоверения личности нашли в номере спортсмена и его брата и агента Роберто де Ассис Морейра.

Ранее, 7 марта, итальянский футбольный судья Антонио Мартиньелло погиб под колесами при попытке скрыться от полиции. Рефери находился под домашним арестом по обвинению в преследовании бывшей девушки.